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Погорельцы в Тайшетском районе не могут получить выплаты на жилье из-за отсутствия документов на право собственности

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Тайшет. Сибирские новости - Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов провел совещание с исполняющим обязанности мэра Тайшетского района Михаилом Малиновским по вопросу выдачи единовременной выплаты для приобретения жилья погорельцам деревни Пойма.

Напомним, в конце мая в Пойме сгорело 19 домов - 50 человек остались без крова. Ситуация с выплатами осложняется отсутствием документов, подтверждающих право собственности, как на земельные участки, так и на жилые дома.

«Проблема большая, - отметил В. Родионов. - Люди, проживая в домах, не были зарегистрированы. Права собственности нет, есть только прописка. Но, это не значит, что мы должны остаться в стороне. Все погорельцы должны быть обеспечены жильем».

Погорельцам деревни Пойма необходимо как можно скорее обратиться в суд для установления факта проживания на территории. Управление правовой и кадровой работы администрации Тайшетского района окажет гражданам помощь в составлении исковых заявлений и других необходимых документов.

Планируется, что в ближайшее время 19 семей Поймы все же получат денежную выплату на приобретение жилья.

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2017-08-23 11:58:12




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