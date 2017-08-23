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Движение транспорта по улице 1-я Советская в Иркутске ограничат на два месяца

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Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице 1-й Советской в Иркутске на участке от ул. Красноярской до ул. Байкальской будет частично ограничено с 24 августа до 20 октября. Здесь будет проводиться ремонт дорожного покрытия.

Работы будут вестись в дневное и вечернее время, избегая часов-пик, а также при благоприятных погодных условиях по ночам, сообщает пресс-служба мэрии. Фрезерование и асфальтирование будет проводиться небольшими отрезками.

Дорожные службы просят иркутян по возможности объезжать участок ремонта по параллельным улицам.

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2017-08-23 12:03:01




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