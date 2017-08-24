Острая кишечная инфекция зарегистрирована на базе отдыха в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Острая кишечная инфекция зарегистрирована на базе отдыха «Утулик» (п. Утулик Слюдянского района Иркутской области). В инфекционное отделение ОГБУЗ «Байкальская центральная районная больница» госпитализированы 22 человека, проживавших на базе отдыха. У заболевших отмечалось повышение температуры, рвота, жидкий стул, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.



База отдыха «Утулик» является ведомственным учреждением одного из крупных предприятий Ангарска, и находится на контроле Регионального управления № 51 Федерального медико-биологического агентства России (РУ №51 ФМБА России). Специалисты управления в настоящее время проводят эпидемиологическое расследование. Практическую помощь им оказывают специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».



На базе отдыха «Утулик» с 18 по 24 августа проходил фестиваль любительских театров «Театральная осень на Байкале - 2017». В нем принимали участие дети от 14 лет и взрослые. Всего на турбазе находится 400 человек, среди которых 200 участников фестиваля и 200 отдыхающих.



В сообщении управления подчеркивается, что организаторы фестиваля и руководство базы отдыха не уведомили правительство Иркутской области и Управление Роспотребнадзора по Иркутской области о проведении массового мероприятия. В связи с тем, что театральный фестиваль является межрегиональным мероприятием, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области берет ситуацию под контроль. Эпидемиологическое расследование продолжается.



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2017-08-24 10:18:44