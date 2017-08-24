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Ремонт участка трассы «Сибирь» в Черемховском районе завершен досрочно

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Иркутск. Сибирские новости - Упрдор «Прибайкалье» досрочно завершило работы на участке 1738-1748 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе.

Ремонтные работы на 10-километровом участке выполнены с применением однослойной шероховатой поверхностной обработки, которая предназначена для повышения коэффициента сцепления шин транспортных средств с покрытием автомобильной дороги.

Ремонт включал устройство слоя износа, состоящего из фракционированного щебня обработанного битумной эмульсией, укрепление обочин, нанесение горизонтальной дорожной разметки, а также замену дорожных указателей.

«В целях ликвидации очага концентрации дорожно-транспортных происшествий в районе кругового пересечения были устроены шумовые полосы с применением холодных пластичных материалов», - сообщает пресс-служба «Прибайкалья».

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2017-08-24 10:22:38




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