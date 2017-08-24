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Кандидатуру Руслана Болотова предлагают ЗС согласовать на должность председателя правительства Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил представление в Законодательное Собрание региона о согласовании кандидатуры Руслана Болотова для назначения его на должность первого заместителя губернатора - председателя правительства Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Представление должно быть рассмотрено на очередной сессии Законодательного Собрания региона. Она назначена на 25 сентября. В настоящее время Руслан Болотов исполняет обязанности первого заместителя губернатора - председателя правительства Иркутской области после того как эту должность по собственному желанию оставил Александр Битаров. Заместителем председателя регионального правительства Руслан Болотов был назначен с 14 октября 2015 года.

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2017-08-24 10:32:29




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