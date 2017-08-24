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Глава поселка Магистральный ушел в отставку из-за сложностей с расселением аварийного жилья
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Иркутск. Сибирские новости - Глава поселка Магистральный Казачинско-Ленского района ушел в отставку из-за сложностей, связанных с реализацией программы расселения аварийного жилья. Вслед за ним ушел и исполняющий обязанности главы поселения. Об этом 24 августа на заседании правительства Иркутской области сообщила министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина.
«Он ушел, и это его личная степень понимания ситуации и степень ответственности перед людьми. Спрятался в кусты. Только я сомневаюсь, что в этих кустах он долго отсидится, исходя из того, что деньги, которые были потрачены и в конечном итоге не реализованы, все равно придется спрашивать», - добавил и.о. первого заместителя губернатора - главы правительства Руслан Болотов Р. Болотов.
Светлана Свиркина отметила, что муниципалитету предлагали все механизмы расселения жилья. Подрядчик, который раньше вел строительство жилья для расселения (ООО «Стройгрупп»), уже его достраивать не будет. «И 103 млн руб., которые он потратил, для нас безвозвратны. Там идут судебные процедуры, муниципалитет ведет», - сообщила министр.
В администрации Магистрального «Сибирским новостям» пояснили, что глава поселения Александр Григорьев подал в отставку с 1 августа по состоянию здоровья. Затем обязанности исполняла заместитель главы поселения Ирина Лесниченко. Однако с 18 августа она также подала в отставку. По словам собеседника агентства, она бы в любом случае сложила полномочия, поскольку их срок заканчивался. В настоящее время обязанности главы администрации исполняет заведующий финансово-экономическим отделом, главный бухгалтер Алла Гаврилова. На 10 сентября назначены выборы главы поселения.
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2017-08-24 10:37:05
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