Усть-Илимскую городскую больницу реорганизуют до конца года

Иркутск. Сибирские новости - Усть-Илимскую городскую больницу реорганизуют, присоединив к ней городскую станцию скорой медицинской помощи. Это позволит улучшить качество и доступность скорой медпомощи, в том числе и для сельского населения, за счет наиболее быстрого прибытия бригад на место вызова. При этом планируется, что время доезда скорой помощи на ДТП будет составлять до 20 мин. Об этом 24 августа на заседании регионального правительства сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.



Кроме того, по его словам, реорганизация позволит создать оптимальную маршрутизацию пациентов, в том числе преемственность между оказанием скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной помощи.



Реорганизация учреждения проводится согласно утвержденной дорожной карте. Уже проведены некоторые мероприятия: разработаны проект штатного расписания, структура организации, проводятся организационно-штатные мероприятия, разработан проект Устава организации, ведутся ремонтные работы в станции скорой помощи.



Предельная численность работников больницы составит 1,64 тыс. человек. Реорганизация повлечет сокращение штатной численности на 11 единиц, это коснется исключительно работников, дублирующих административно-хозяйственные, экономические и бухгалтерские службы. Экономия составит 7 млн руб. в год. Эти средства направят на повышение заработной платы. Медработники сокращены не будут. Дорожная карта должна быть выполнена до 26 декабря.



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2017-08-24 10:46:51