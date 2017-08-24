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Школы Иркутской области получат 34 новых автобуса
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Иркутск. Сибирские новости - Для школ Иркутской области в этом году приобретут 34 новых автобуса для организации подвоза к месту обучения и обратно детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Средства на это заложены в региональном бюджете.
Всего в текущем году средства на расширение парка школьных автобусов получили 20 муниципальных образований региона. Общий объем субсидии составил 57,8 млн руб., сообщила доложила губернатору Сергею Левченко министр образования региона Валентина Перегудова во время посещения школы поселка Култук.
В частности, Слюдянский район из бюджета региона получил субсидию в размере 1,7 млн руб. Автобус поступит в кутуликскую школу № 7. В образовательном учреждении обучаются 624 человека, из которых 257 нуждаются в подвозе к месту обучения и обратно. Помимо основного здания, школа имеет филиалы, расположенные в деревне Быстрая и селе Тибельти.
В настоящее время образовательная организация располагает семью автобусами. Все они эксплуатируются менее 10 лет с года выпуска. В августе транспортные средства были обследованы на безопасность использования, обновлены маршруты движения автобусов, разработаны графики движения. Также все автобусы оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.
Как сообщила Валентина Перегудова, при подготовке к учебному году во всех зданиях школы проведен необходимый текущий ремонт, а также мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Для защиты образовательного процесса от разных угроз криминального характера и террористических угроз оборудована система видеонаблюдения с 16 видеокамерами, здания оснащены тревожными кнопками с выводом сигнала тревоги на пульты охраны, обеспечена охрана в дневное, ночное время и в выходные дни штатными работниками.
В текущем году на проведение капитальных ремонтов в образовательных организациях Слюдянского района из областного бюджета выделено порядка 51,8 млн руб., в том числе на выборочный капитальный ремонт зданий школы № 2 в Слюдянке и школы № 11 в Байкальске. Проведены ремонтные работы в общежитии Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса. В Слюдянке завершается ремонт здания, в котором разместится детский сад на 110 мест. Финансирование объекта составило 39,98 млн руб., в том числе средства областного бюджета - 37,98 млн руб., средства местного бюджета - около 2 млн руб. Открыть детский сад планируется в октябре, сообщает пресс-служба областного правительства.
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2017-08-24 11:19:43
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