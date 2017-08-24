Более 70% аварийного жилья расселили в Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области на 24 августа расселили 391 тыс. кв. м аварийного жилья. Это 71% от годового плана. К 15 октября этот показатель вырастет до 76% (420 тыс. кв. м). К 30 декабря объем расселенного аварийного жилья составит 554 тыс. кв. м или 550 тыс. кв. м, поскольку регион подал заявку о корректировке объемов расселяемого аварийного жилья. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.



Напомним, общий объем аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, подлежащий расселению в регионе к 1 сентября составляет 554 тыс. кв. м.



Рискуют не выполнить программу расселения семь муниципалитетов Иркутской области. В их числе Братск, поселок Магистральный, Усть-Кут, Усть-Уда, Усть-Илимск. В последнем проблема состоит в том, что в 30 квартир некого расселять.



И.о. первого заместителя губернатора - главы правительства Руслан Болотов поручил в срок до 1 сентября провести детальную разборку всей ситуации, которая сложилась в этих муниципалитетах, и, по возможности, направить туда высвободившиеся силы из муниципалитетов, где программа уже реализована.



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2017-08-24 11:27:22