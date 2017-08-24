Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 24.08.2017, 15:22
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.13 (+0.09)
EUR 69.56 (-0.03)
10 CNY 88.73 (+0.08)
Информер праздники сегодня

Более 70% аварийного жилья расселили в Иркутской области

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области на 24 августа расселили 391 тыс. кв. м аварийного жилья. Это 71% от годового плана. К 15 октября этот показатель вырастет до 76% (420 тыс. кв. м). К 30 декабря объем расселенного аварийного жилья составит 554 тыс. кв. м или 550 тыс. кв. м, поскольку регион подал заявку о корректировке объемов расселяемого аварийного жилья. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Напомним, общий объем аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, подлежащий расселению в регионе к 1 сентября составляет 554 тыс. кв. м.

Рискуют не выполнить программу расселения семь муниципалитетов Иркутской области. В их числе Братск, поселок Магистральный, Усть-Кут, Усть-Уда, Усть-Илимск. В последнем проблема состоит в том, что в 30 квартир некого расселять.

И.о. первого заместителя губернатора - главы правительства Руслан Болотов поручил в срок до 1 сентября провести детальную разборку всей ситуации, которая сложилась в этих муниципалитетах, и, по возможности, направить туда высвободившиеся силы из муниципалитетов, где программа уже реализована.

Ссылки по теме:

2017-08-24 11:27:22




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!