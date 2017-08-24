Детские социальные учреждения Иркутской области получили 29 микроавтобусов

Фото: Снежана Масник

Иркутск. Сибирские новости - Учреждения по оказанию социальных услуг детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, многодетным и приемным семьям впервые в Иркутской области получили автотранспорт. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 28 социальных учреждений поступили 29 микроавтобусов «Газель» и «Газель-Next».



Ключи от автомобилей руководителям учреждений вручил глава региона Сергей Левченко. Среди них Центры социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры для несовершеннолетних, Иркутский реабилитационный техникум, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей. Девять автобусов отправлены в отдаленные территории - Нижнеудинск, Братск, Усть- Кут, Братский, Нижнеилимский и Зиминский районы. Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» передано два автомобиля.



"Впервые за последние годы нам удалось предусмотреть в областном бюджете в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения» 46,7 млн рублей на приобретение 29 новых автомобилей. Вручение автомобилей - это реальная поддержка, направленная на улучшение условий работы специалистов социальных учреждений, особенно в сельской местности, в отдаленных населенных пунктах. Такой транспорт позволит безопасно и комфортно перевозить детей на спортивные, культурно-массовые мероприятия и в школу", - подчеркнул Сергей Левченко.



В учреждениях, которые стали обладателями новых машин, проживают более 2 тыс. детей. Все автомобили оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, ремнями безопасности, кнопками оповещения, цветографическими надписями и соответствуют всем требованиям законодательства, предъявляемым к безопасной перевозке детей.



Ссылки по теме:



2017-08-24 11:34:27