Острая кишечная инфекция зарегистрирована на базе отдыха в Иркутской области 10:18 - Иркутск. Сибирские новости - Острая кишечная инфекция зарегистрирована на базе отдыха «Утулик» …

Глава поселка Магистральный ушел в отставку из-за сложностей с расселением аварийного жилья 10:37 - Иркутск. Сибирские новости - Глава поселка Магистральный Казачинско-Ленского района ушел в отставку из-за …

Усть-Илимскую городскую больницу реорганизуют до конца года 10:46 - Иркутск. Сибирские новости - Усть-Илимскую городскую больницу реорганизуют, присоединив к ней городскую …

Школы Иркутской области получат 34 новых автобуса 11:19 - Иркутск. Сибирские новости - Для школ Иркутской области в этом году приобретут 34 новых автобуса для …

Более 70% аварийного жилья расселили в Иркутской области 11:27 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области на 24 августа расселили 391 тыс. кв. м аварийного жилья. …

Заметки на полях

Дождь временами ожидается в пятницу в Иркутске Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность ожидается в пятницу в Иркутской области. Небольшие и умеренные дожди, местами в западных, центральных, южных, верхнеленских районах сильные дожди, ливни, грозы.

Эксклюзив

Главврач МСЧ № 2: мы делаем все, чтобы повысить качество медицинской помощи ( 29 ) Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.

А. Гимельштейн: Я отвечаю за каждое слово, опубликованное в газете «Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.

Обзоры рынков

HeadHunter: Больше половины иркутян готовы к подработке Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.

Актуально

Алюминий теснит конкурентов в электротехнике Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.

Молодежный флешмоб «ЭКО-Поколение» пройдет накануне Байкальского экологического водного форума Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.

Пресс-релиз

Новая спецтехника поступила на БрАЗ Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.

Tele2 ищет новых героев для рекламы Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.