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Минобороны передаст коммунально-инженерную инфраструктуру микрорайона Зелёный в собственность Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Министерство обороны РФ передаст коммунально-инженерную инфраструктуру микрорайона Зелёный в собственность Иркутска. Об этом на заседании регионального правительства сообщила заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства администрации областного центра Елена Фёдорова. При этом действующая там котельная останется на балансе министерства.

Как пояснила «Сибирским новостям» заместитель начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда - начальник отдела инженерных коммуникаций комитета Анна Ливар, с такой инициативой выступило само министерство. Сроки передачи пока не уточняются, однако это никак не помещает прохождению предстоящего отопительного сезона. В Зелёном есть эксплуатирующая организация, которая все свои обязательства выполняет. Котельная остается на балансе министерства, поскольку на ее эксплуатацию необходима лицензия.

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2017-08-24 11:39:13




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