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Формирование современной городской среды в Иркутской области обойдется в 4,5 млрд рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Проект государственной региональной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы разработали в Иркутской области. Он сформирован в соответствии с требованиями приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в стране с начала 2017 года.

Общий объем финансирования мероприятий в рамках двух подпрограмм - обустройство территорий муниципалитетов и обустройство мест массового отдыха населения - оценивается в 4,5 млрд руб. Из них средства федерального бюджета - 3,119 млрд руб., областного - 1,25 млрд руб., муниципалитетов - 230 млн руб. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов.

Ежегодный объем финансирования мероприятий в рамках госпрограммы составит 919 млн руб., из которых 623 млн руб. - средства федеральной казны. В реализацию программы планируется вовлечь 161 муниципалитет, благоустроить не менее 2,5 тыс. территорий и 35 парков.

И.о. первого заместителя губернатора - главы правительства Руслан Болотов поручил тщательно проработать с муниципалитетами все необходимые вопросы, чтобы в будущем не затягивать с проведением конкурсных процедур по отбору подрядчиков, как это случилось в текущем году в некоторых территориях.

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2017-08-24 11:47:17




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