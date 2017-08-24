Итоги аукциона по проведению банкета в честь 80-летия Иркутской области обжаловали в УФАС

Иркутск. Сибирские новости - Один из четырех участников аукциона по организации питания на торжественном приеме губернатора в честь 80-летия Иркутской области подал жалобу в региональное Управление ФАС. ИП Журавель А. С. не согласен с итогами аукциона.



Напомним, победителем стало ООО «Малибу-Трэвел». Компания готова обслужить банкет за 1,67 млн руб. В аукционе также участвовали ООО «Слада», ИП Журавель А. С., но они не соответствовали требованиям, а также ООО «Ресторан «Арлекино», которое предлагало свои услуги за 1,71 млн руб.



По словам предпринимателя, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок не нашло в пакете документов декларации об отсутствии судимости предпринимателя. В связи с этим его заявка была признана не соответствующей требованиям.



«Я проинформировал уполномоченный орган об отсутствии препятствий для участия в аукционе в виде наличия соответствующей судимости», - сообщает Алексей Журавель в своей жалобе. При этом, по словам бизнесмена, в июне он уже участвовал в аукционе по организации питания на официальных приемах делегаций и отдельных лиц. Заказчиком также выступало правительство Иркутской области.



«Для участия в аукционе я подал заявление об отсутствии судимости в той же редакции. Моя заявка не только была признана соответствующей требованиям, но я являлся победителем аукциона и со мной был заключен контракт. Полагаю, что при таких действиях уполномоченного органа прослеживается различный подход к участнику при проведении аукционов при тех же действующих нормах законодательства и аналогичных поданных документах», - считает предприниматель.



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2017-08-24 16:44:38