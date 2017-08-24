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Массовое отравление на базе отдыха в Иркутской области стало предметом доследственной проверки

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Слюдянскому району Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту госпитализации с высокой температурой и другими симптомами кишечной инфекции 22 человек. Среди них 15 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

Известно, что вечером 23 августа за медицинской помощью начали обращаться отдыхающие с туристической базы «Утулик» с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Всего на турбазе отдыхают более 400 человек.

К настоящему времени все обратившиеся за медпомощью выписаны из больницы с улучшением состояния здоровья. «Медиками взяты все необходимые анализы, в течение нескольких дней будет установлена причина массового заболевания. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

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2017-08-24 16:51:06




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