Иркутский госуниверситет вошел в международный репутационный рейтинг RUR

Иркутск. Сибирские новости - Рейтинговое агентство RUR, издатель международного рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) выпустило репутационный рейтинг RUR-2017. Иркутский государственный университет впервые попал в этот рейтинг ведущих университетов мира, оказавшись на 733 строчке в ранжированном списке, став единственным представителем высшей школы Байкальского региона.



Основой репутационного рейтинга RUR является опрос 10 тыс. представителей академического сообщества. Респондентов просят выбрать до 15 лучших университетов с их точки зрения по качеству преподавания и уровню исследований.



Лидерами 2017 года стали Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский институт технологий. Из российских вузов ТОП-3 составляют: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (38 место), Санкт-Петербургский государственный университет (97 место) и Московский физико-технический институт (115 место). Всего в рейтинг вошли 66 представителей отечественного высшего образования, сообщает пресс-служба ИГУ.



Отмечается, что университеты России в 2017 году продемонстрировали существенный рост репутации среди ведущих вузов мира. Так, в 2016 году в рейтинге было представлено всего 22 отечественных университета, многие из которых на данный момент существенно увеличили свои показатели. Эксперты рейтингового агентства RUR связывают это с эффектом программы повышения конкурентоспособности «Проект 5-100», а также работой российских вузов над ростом узнаваемости своего бренда.



Напомним, ИГУ стал единственным вузом Иркутской области, вошедшим в ранее опубликованный рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking. В ранжированном списке ИГУ стоит на 635 строке, при этом среди российских вузов он занял 26 место.



Round University Rаnking (RUR) является первым глобальным рейтингом университетов, имеющим российское происхождение. За восемь лет существования рейтинга 930 ведущих университетов из 80 стран мира приняли в нем участие.



Методология основного (общего) рейтинга включает 20 отдельных индикаторов, сгруппированных в четыре направления измерения: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.



Рейтинговое агентство RUR является российской компанией, базирующейся в Москве. Аген



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2017-08-25 11:21:37