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Несанкционированные свалки в садоводствах Братска выявляют с помощью видеонаблюдения

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Братск. Сибирские новости - Камеры видеонаблюдения устанавливают на территориях садово-огороднических товариществ в Братске. Специалисты комитета промышленности и транспорта городской администрации отмечают, что видеонаблюдение в ряде кооперативов города доказало свою эффективность. С помощью камер выявлены и привлечены к административной ответственности десятки нарушителей правил санитарного содержания дачных территорий.

Средства на ликвидацию несанкционированных свалок, в том числе на территориях дачных поселков, выделяют из городского бюджета ежегодно. В 2017 году на эти цели предусмотрено 1 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Братска.

В районе несанкционированной свалки в дачном поселке Коврижка видеокамера была установлена месяц назад и уже помогла выявить и привлечь к административной ответственности несколько десятков нарушителей. Видеокадры с фактами нарушений в этом дачном массиве в третьей декаде июля были на днях обнародованы. В частности, зафиксирован внедорожник, водитель которого выгрузил шесть мешков мусора. Двое мужчин на «Шевроле Нива» с прицепом выкидывали мусор дважды с разницей в четыре часа. Оба раза прицеп был доверху загружен бытовыми дачными отходами. Водители и пассажиры «Лады Приоры», «Нивы» и «Жигулей» также выбрасывали бытовые отходы. Номера автомобилей переданы в административную комиссию.

«Больше всего нарушений происходит в воскресенье, когда люди уезжают с дач и выкидывают мусор, - объяснил председатель комитета промышленности и транспорта Руслан Захаров. - Дачники правильно складывают отходы в пакеты, но не довозят их до мусорных контейнеров, а выбрасывают рядом, захламляя территории товариществ».
Нарушителей вызывают на административную комиссию, выписывают штрафы. Размер мусорного пакета на величину штрафа не влияет.

«Уверен, что по таким нарушителям, тем более в Год экологии, штраф будет максимальный: 3 тыс. руб., - прокомментировал Р. Захаров. - Думаю, выкинуть пакет мусора за три тысячи не каждый себе позволит. Камеры видеонаблюдения на таких стихийных свалках со временем научат братчан соблюдать чистоту».

Недавно видеокамера была установлена и подключена к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» в дачном поселке Комсомольский.

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2017-08-25 11:29:02




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