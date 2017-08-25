Участники группы наркодилеров предстанут перед судом в Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - Расследование уголовного дела в отношении двоих иркутян, собиравшихся сбыть наркотические средства синтетического происхождения в особо крупном размере, полученные ими через Интернет, завершено в Иркутской области. Деятельность братьев пресечена сотрудниками полиции осенью 2016 года.



Обвиняемые посредством регистрации на одном из сайтов, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств, устроились оптовыми курьерами. После через один из мессенджеров они получили четкие инструкции к действию.



Молодые люди, не имеющие постоянного источника дохода, планировали заниматься систематическим сбытом синтетических наркотических средств дистанционно, то есть путем помещения в тайники - так называемые «закладки» - более мелких оптовых партий, не превышающих 500 гр. Эти партии на территории Иркутска должны были продавать курьеры непосредственным потребителям наркотиков.



Подельники, согласно полученной информации о месте нахождения крупной партии весом 3 кг, извлекли ее на территории Ангарского городского округа. Они планировали временно хранить наркотики по месту своего проживания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Однако наркотики были изъяты из незаконного оборота сотрудниками Управления МВД России по Ангарску во время осмотра такси, на котором передвигались злоумышленники. Оба сбытчика были задержаны сотрудниками полиции. В процессе обысков в домах обвиняемых полицейские обнаружили еще свыше 4 кг «синтетики», полученных несостоявшимися сбытчиками ранее.



Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.



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2017-08-25 11:47:30