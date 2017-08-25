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Братчанка Ирина Долгова примет участие в чемпионате мира по дзюдо

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Иркутск. Сибирские новости - Братчанка, серебряный призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Ирина Долгова в составе сборной команды России примет участие в чемпионате мира по дзюдо. Соревнования пройдут с 28 августа по 3 сентября в Будапеште в Венгрии. Ожидается, что в турнире будут участвовать около 800 спортсменов из более 130 стран.

«Ирина выступает в личном зачете в весовой категории 48 кг. Она выйдет на татами 28 августа. Перед чемпионатом мира по дзюдо у Ирины было несколько тренировочных сборов, в том числе в Словении и в Казани. На международные соревнования она отправляется из Казани», - рассказал директор областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» Николай Егоров.

Напомним, Ирина Долгова занимается дзюдо у Заслуженного тренера России Наталии Дору в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске.

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2017-08-25 11:51:13




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