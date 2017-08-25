Компания «Иркутскэнерго» выпустила более 240 тысяч мальков пеляди в реку Белая

12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Компания «Иркутскэнерго» в рамках программы по восполнению водных …

Документы на жилищные свидетельства жители Бубновки должны подать до 1 сентября

12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство социального развития, опеки и попечительства завершает прием …

"Тайные пассажиры" будут ездить в электричках ВСЖД

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - С помощью наблюдений «тайных пассажиров» Восточно-Сибирская …

Интерактивные карты наиболее посещаемых туристских маршрутов разработали в Иркутской области

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Новый информационный ресурс для туристов заработал на сайте агентства по …

Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 1 сентября

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 1 сентября.С 6:00 до 8:30 …

Список кандидатов в Общественную палату Иркутской области рассмотрят на сессии Заксобрания в сентябре

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Вопрос о кандидатурах в члены Общественной палаты Иркутской области рассмотрел …

Братчанка Ирина Долгова примет участие в чемпионате мира по дзюдо

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Братчанка, серебряный призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр …

Участники группы наркодилеров предстанут перед судом в Иркутской области

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Расследование уголовного дела в отношении двоих иркутян, собиравшихся сбыть …

Несанкционированные свалки в садоводствах Братска выявляют с помощью видеонаблюдения

11:29 - Братск. Сибирские новости - Камеры видеонаблюдения устанавливают на территориях садово-огороднических …

Иркутский госуниверситет вошел в международный репутационный рейтинг RUR

11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Рейтинговое агентство RUR, издатель международного рейтинга университетов …