Список кандидатов в Общественную палату Иркутской области рассмотрят на сессии Заксобрания в сентябре
Иркутск. Сибирские новости - Вопрос о кандидатурах в члены Общественной палаты Иркутской области рассмотрел на заседании 25 августа комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Заксобрания региона. В соответствии с областным законодательством в состав Общественной палаты входят 63 человека. Из них 21 кандидатуру предлагает губернатор Иркутской области, 21 - Законодательное Собрание. Еще 21 кандидата определяют уже избранные члены палаты. Рекомендованный комитетом список кандидатов будет вынесен на утверждение сессии ЗС в сентябре.
Комитет предложил включить в список Тамару Бабкину, Екатерину Бояркину, Павла Ведерникова, Сергея Вахонина, Алексея Гордина, Светлану Домбровскую, Антона Егерева, Игоря Журавлева, Валерия Игнатова, Анатолия Капустенского, Владимира Казакова, Владимира Кононова, Лечи Курбанова, Виталия Курилова, Алексея Лыскова, Татьяну Музычук, Ирину Петшик, Сергея Рудецкого, Сергея Снарского, Нину Суворову, Галину Терентьеву.
В окончательном чтении члены комитета рекомендовали принять проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», который касается форм парламентского контроля. Так, на уровне Федерального Собрания установлена возможность направления депутатского запроса без поддержки большинства парламентариев. Запрос же, поддержанный общим голосованием, считается парламентским запросом. Для депутатов регионального парламента предлагается установить аналогичные правила, сообщает пресс-служба ЗС.
Также на заседании комитета были рассмотрены кандидатуры для назначения мировыми судьями по отдельным судебным участкам.
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2017-08-25 12:01:38