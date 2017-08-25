Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 1 сентября

Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 1 сентября.



С 6:00 до 8:30 будет закрыто движение по улице Карла Либкнехта на участке от ул. Софьи Перовской до ул. Советской. Это связано с проведением праздника Курбан-Байрам.



На этот промежуток времени схема движения общественного транспорта изменится следующим образом:



- автобусы №№ 3, 20, 42, 43, 80, 98 при следовании из центра после ул. К. Либкнехта поедут по улицам Тимирязева, Партизанская, Советская и далее по маршрутам. Остановка «Площадь декабристов» будет исключена;

- маршрут № 4к при следовании в центр после ул. Тимирязева пройдет по ул. Партизанская. Остановка «ул. К. Либкнехта» будет исключена;

- садоводческие автобусы №№ 111 и 160 при следовании от остановки «ул. С. Перовской» после ул. С. Перовской направятся по улицам Партизанская, Трилиссера, Байкальская и далее по маршрутам;

- пригородные маршруты №№ 113 и 133 при следовании от остановки «ул. С. Перовской» после ул. С. Перовской пойдут по улицам Партизанская, Советская и далее по основной схеме.



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2017-08-25 12:05:40