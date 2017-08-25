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Интерактивные карты наиболее посещаемых туристских маршрутов разработали в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Новый информационный ресурс для туристов заработал на сайте агентства по туризму Иркутской области. Он представляет собой интерактивные карты наиболее посещаемых туристских маршрутов на территории области. Маршруты разделены по видам и категориям сложности. Разработчиком выступило Главное управление МЧС России по Иркутской области при содействии региональной пожарно-спасательной службы.

Новый информационный ресурс позволит каждому, кто планирует путешествие, предварительно ознакомиться с полезной информацией об особенностях выбранного маршрута, потенциальных опасностях на маршруте, доступности для отдельных категорий граждан, необходимом снаряжении, категории сложности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Информационный ресурс доступен на сайте агентства по туризму Иркутской области в разделе «Туристские маршруты» (http://irkobl.ru/sites/tour/tur/).

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2017-08-25 12:11:48




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