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Компания «Иркутскэнерго» выпустила более 240 тысяч мальков пеляди в реку Белая
12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Компания «Иркутскэнерго» в рамках программы по восполнению водных …
Документы на жилищные свидетельства жители Бубновки должны подать до 1 сентября
12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство социального развития, опеки и попечительства завершает прием …
"Тайные пассажиры" будут ездить в электричках ВСЖД
12:18 - Иркутск. Сибирские новости - С помощью наблюдений «тайных пассажиров» Восточно-Сибирская …
Интерактивные карты наиболее посещаемых туристских маршрутов разработали в Иркутской области
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Новый информационный ресурс для туристов заработал на сайте агентства по …
Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 1 сентября
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 1 сентября.С 6:00 до 8:30 …
Список кандидатов в Общественную палату Иркутской области рассмотрят на сессии Заксобрания в сентябре
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Вопрос о кандидатурах в члены Общественной палаты Иркутской области рассмотрел …
Братчанка Ирина Долгова примет участие в чемпионате мира по дзюдо
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Братчанка, серебряный призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр …
Участники группы наркодилеров предстанут перед судом в Иркутской области
11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Расследование уголовного дела в отношении двоих иркутян, собиравшихся сбыть …
Несанкционированные свалки в садоводствах Братска выявляют с помощью видеонаблюдения
11:29 - Братск. Сибирские новости - Камеры видеонаблюдения устанавливают на территориях садово-огороднических …
Иркутский госуниверситет вошел в международный репутационный рейтинг RUR
11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Рейтинговое агентство RUR, издатель международного рейтинга университетов …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Облачная с прояснениями погода ожидается в Иркутской области в субботу. Небольшой, местами умеренный дождь. В Катангском районе синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
В эфире федеральных телеканалов в крупнейших городах страны вышел третий рекламный ролик «Глубинной байкальской воды», которую производит BAIKALSEA Company.
Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.