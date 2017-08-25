"Тайные пассажиры" будут ездить в электричках ВСЖД

Фото: ВСЖД

Иркутск. Сибирские новости - С помощью наблюдений «тайных пассажиров» Восточно-Сибирская железная дорога намерена улучшить качество работы персонала в электропоездах.



Специально подготовленные люди под видом реальных пассажиров будут собирать информацию, фиксировать происходящее в поезде с помощью средств видеозаписи и предоставлять предложения по улучшению качества обслуживания пассажиров в компанию-перевозчик АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».



Качество оказания услуг находится под пристальным вниманием: за первое полугодие 2017 года в БППК проведено свыше 3 тыс. проверок.



Пассажиры, в свою очередь, могут высказать мнение о сервисе в электропоездах или передать замечания любым удобным способом: на сайте компании, по указанным на информационных стендах телефонам, а также в книге жалоб и предложений.



Каждый четверг на железнодорожных вокзалах руководство пригородной пассажирской компании совместно с представителями холдинга РЖД проводит встречи с пассажирами.



В круглосуточном режиме принимает звонки Единый Информационный Сервисный Центр ОАО «РЖД». За первое полугодие через него в адрес АО «Байкальская ППК» поступило 56 обращений. Пассажиров, в первую очередь, интересуют вопросы, связанные с проездом по льготным билетам, графиком движения поездов, организацией работы билетных касс, санитарно-техническим состоянием подвижного состава.



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2017-08-25 12:18:13