Документы на жилищные свидетельства жители Бубновки должны подать до 1 сентября

Иркутск. Сибирские новости - Министерство социального развития, опеки и попечительства завершает прием документов от жителей Киренского района на предоставление свидетельств на единовременную денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения по ликвидации поселка Бубновка. Жители должны подать заявления и пакет документов до 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.



«Наконец-то решен вопрос по федеральному финансированию, мы где-то месяц или полтора потеряли на прохождение всех документов. Федерация все обязательства выполнила, теперь вся ответственность только на нас. Я прошу, не теряя ни дня для принятия решений, вести работу с людьми, каждый этап должен быть под контролем», - подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей Левченко при обсуждении оперативных вопросов по оказанию помощи людям, пострадавшим при пожарах в мае и апреле 2017 года.



До настоящего времени с заявлениями на выплаты не обратились 11 семей из Бубновки. Они давно не проживают в населенном пункте, и их фактическое место нахождения не известно. Кроме того, существует ряд вопросов по погорельцам, у которых неполный пакет необходимых документов для выдачи свидетельств.



С. Левченко поручил администрациям Киренского и Тайшетского района до 1 сентября принять решения по спорным заявлениям и сбору необходимых документов в деревне Пойма и поселке Бубновка.



Кроме того, министерству строительства, дорожного хозяйства и главам Киренского и Тайшетского районов поручено ускорить процесс подбора жилья гражданам, получившим свидетельства.



Исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов акцентировал внимание на необходимости публичности и прозрачности принятия всех решений по спорным вопросам по обеспечению жильем граждан из пострадавших от пожаров населенных пунктов.



В Аларском, Заларинском, Зиминском, Чунском районах и городе Черемхово свидетельства получили 23 семьи, из них 14 уже подобрали жилые помещения, три договора уже оплачены.



В целом в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской области в апреле - мае 2017 года, пострадало 324 семьи (760 человек). Из них в поселке Бубновка - 246 семей (587 человек), деревня Вершина Аларского района - семь семей (17 человек), в Заларинском районе - семь семей (10 человек), в Большерастягаевском участке Зиминского района - семь семей (18 человек), в Черемхово - три семьи (четыре человека), в Чунском районе - три семьи (шесть человек), в Тайшетском районе - 51 семья (118 человек).



На 23 августа оформлено и выдано 208 свидетельств на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья на 433 человека на сумму 333,6 млн руб.



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2017-08-25 12:24:18