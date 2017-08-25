Компания «Иркутскэнерго» выпустила более 240 тысяч мальков пеляди в реку Белая

Фото: Юрий Назыров

Иркутск. Сибирские новости - Компания «Иркутскэнерго» в рамках программы по восполнению водных биологических ресурсов выпустила в реку Белая около 240 тыс. особей молодой пеляди. Далее большая часть рыбы уйдет в Ангару и Братское водохранилище, сообщает пресс-служба ИЭ.



ПАО «Иркутскэнерго» осуществляет выпуск ценной промысловой рыбы с 2014 года. Это мероприятие включено в ежегодный план искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. За первые три года действия программы в реку Белая энергетики суммарно выпустили более 730 тыс. мальков пеляди.



В текущем году предприятие, специализирующееся на воспроизводстве ценных пород рыб, подготовило для компании еще свыше 240 тыс. штук подрощенной молоди - в среднем навеска каждого малька составляет 1,2 грамма. Пелядь - родственник сига и омуля. В среднем взрослая особь пеляди достигает веса 2 - 2,5 кг.



Выпуск состоялся с Бельского рыбоводного завода, расположенного в селе Сосновка Усольского района. Процесс контролировали представители государственных надзорных органов.



Действие программы «Иркутскэнерго» по искусственному воспроизводству водных биоресурсов предусмотрено до 2019 года включительно. С начала ее реализации компания инвестировала более 3 млн руб.



ПАО «Иркутскэнерго» - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) 18,4 млн. тонн в год. Основным акционером ПАО «Иркутскэнерго» является крупнейшая российская частная энергокомпания «ЕвроСибЭнерго» (входящая в группу компаний En+ Group).



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2017-08-25 12:32:31