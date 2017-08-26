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Границы Прибайкальского нацпарка скорректируют, сохранив общую площадь

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Иркутск. Сибирские новости - Решение о начале работ по уточнению границ Прибайкальского национального парка принято на этой неделе по итогам встречи заместителя директора «Заповедного Прибайкалья» Умара Рамазанова с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и представителями правительства региона.

Основная цель «Заповедного Прибайкалья» - сохранение уникальной природы региона, поэтому корректировка границ Прибайкальского национального парка будет проводиться на основе оценки природоохранной значимости тех или иных участков с сохранением общей площади национального парка.

Планируется, что уточнение границ Прибайкальского нацпарка позволит региональным ведомствам выполнить поручение президента России и начать ремонт двух дорог: регионального значения от паромной переправы до п. Харанцы на Ольхоне, а также местного значения от д. Курма до с. Онгурен. Эти транспортные пути имеют большое значение для обеспечения жизнедеятельности жителей населенных пунктов, граничащих с Прибайкальским национальным парком.

Отметим, речь идет исключительно о ремонте дорожного полотна, не предполагается разработки карьеров или проведения каких-либо разрушительных работ на прилегающих территориях.

Кроме того, уточнение границ национального парка позволит жителям более 10 поселков Иркутской области, в том числе Листвянки, Хужира и Большой Речки, законно вести хозяйственную деятельность на своих участках, расположенных на окраинах населенных пунктов.

Обязательными условиями корректировки границ Прибайкальского национального парка является сохранение его площади и ценных в природоохранном значении участков, нуждающихся в бережном отношении. При уточнении границ в территорию Прибайкальского парка войдут небольшие участки земель лесного фонда и острова Малого Моря, где в отрыве от большой земли за многие годы сформировались уникальные и уязвимые природные сообщества, нуждающиеся в защите от избыточной антропогенной нагрузки.

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2017-08-26 06:38:54




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