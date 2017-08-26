Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Иркутске с рабочим визитом



Иркутск. Сибирские новости - Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Иркутске с рабочим визитом. На встрече с журналистами субботним утром, глава республики поделился первыми впечатлениями от города.



"Мы насладились Ангарой, она очень красивая. Посмотрели 130-й квартал. То, что вы сделали, - это уникальный опыт, который надо воплощать по всей нашей стране. История любого города очень важна. Мы обязательно возьмём на заметку этот опыт. У нас есть такие элементы, но такого комплексного подхода, как здесь, пока нет. Мы обязательно будем это воплощать".



Рустам Минниханов также рассказал, что успел встретиться с представителями татаро-башкирской общины. "Мы очень им благодарны за проявление активности в части сохранения нашей культуры, обычаев, традиций. Мы это очень ценим и будем оказывать поддержку", - подчеркнул он.



Несколько слов президент республики сказал и о рабочих планах: "Мы сегодня будем обсуждать возможности Татарстана и Иркутской области в части кооперации по авиационной тематике. Наши предприятия в настоящее время участвуют в проекте МС-21. Это уникальный для нашей страны проект, где мы тоже примем достойное участие. У нас есть предприятие, которое сейчас делает композитные детали для самолёта. Кроме того, есть предприятие, которое делает компоненты для него. Представители этих предприятий тоже здесь, будем все вместе обсуждать нашу кооперацию".



Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, говоря о сферах сотрудничества региона с Татарстаном, отметил, что во время визита в республику делегация области посетила предприятия, которые очень тесно связаны с промышленностью Иркутской области. "Мы поставляем в Татарстан очень много целлюлозы. У нас достаточно сходные предприятия промышленности по химии, нефтехимии, где у нас есть возможность кооперации. Кроме этого, наш лесной комплекс поставляет по всей территории России нашу продукцию, в том числе и в Татарстан. Ну и проект МС-21. Есть кое-какие наработки и по военной продукции для поставки, которую мы делаем на нашем авиазаводе. Мы договорились о том, что поработаем и в части производства химической продукции, лесной. Кроме того, Татарстан в последнее время очень серьёзно занимается развитием IT-технологий. Иннополис - это пример для всех регионов, которые могли бы у себя такие передовые виды продукции создавать. Я думаю, что мы это тоже почерпнем".



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2017-08-26 07:14:27