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Игровой салон закрыли на улице Розы Люксембург в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники правоохранительных органов по ранее полученной оперативной информации накануне провели обыск нежилого помещения на ул. Розы Люксембург, 219 Б в Иркутске. В помещении находился персонал игорного заведения и посетители. Изъяты 11 игровых аппаратов, денежные средства, полученные в результате незаконной игорной деятельности, и другие предметы.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к организации проведения азартных игр, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20-46-54, по которому каждый может сообщить о преступлении, в том числе о работе игровых салонов.

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2017-08-26 11:46:09




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