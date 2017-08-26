Митинг против административного давления во время выборов проведет в Шелехове местное отделение партии "Единая Россия"

16:44 - Иркутск. Сибирские новости - Митинг "За Честные выборы" проведет в Шелехове 28 августа местное …

Претензию застройщику ЖК "Высота" направила администрация Иркутска

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска направила претензию в адрес ООО «Сибкомплектмонтаж» …

Игровой салон закрыли на улице Розы Люксембург в Иркутске

11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники правоохранительных органов по ранее полученной оперативной информации …

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Иркутске с рабочим визитом

07:14 - Иркутск. Сибирские новости - Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Иркутске с рабочим визитом. …

Границы Прибайкальского нацпарка скорректируют, сохранив общую площадь

06:38 - Иркутск. Сибирские новости - Решение о начале работ по уточнению границ Прибайкальского национального …

Компания «Иркутскэнерго» выпустила более 240 тысяч мальков пеляди в реку Белая

12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Компания «Иркутскэнерго» в рамках программы по восполнению водных …

Документы на жилищные свидетельства жители Бубновки должны подать до 1 сентября

12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство социального развития, опеки и попечительства завершает прием …

"Тайные пассажиры" будут ездить в электричках ВСЖД

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - С помощью наблюдений «тайных пассажиров» Восточно-Сибирская …

Интерактивные карты наиболее посещаемых туристских маршрутов разработали в Иркутской области

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Новый информационный ресурс для туристов заработал на сайте агентства по …

Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 1 сентября

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 1 сентября.С 6:00 до 8:30 …