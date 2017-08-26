Претензию застройщику ЖК "Высота" направила администрация Иркутска
Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска направила претензию в адрес ООО «Сибкомплектмонтаж» с требованием до 8 сентября 2017 года предоставить банковскую гарантию на сумму 217 млн руб. Отсутствие этого документа повлечет расторжение в одностороннем порядке договора развития застроенной территории от 10 сентября 2013 года и признание всех последующих сделок недействительными. Об этом заявила заместитель мэра - руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли на совещании с участием депутатов городской Думы и представителей Общественной палаты Иркутска по вопросу расселения жителей девяти аварийных домов на улице Пискунова.
"На данное совещание застройщик без объяснения причины не пришел. До 8 сентября мы ждем подтверждение банковской гарантии, наличие которой предусмотрено условиями договора РЗТ. В случае игнорирования застройщиком законного требования администрации города мы запускаем процедуру расторжения договора в одностороннем порядке, а также информируем об этом Росреестр, Службу строительного надзора, прокуратуру и правоохранительные органы", - подчеркнула Маргарита Ли.
Напомним, что застройщик ЖК «Высота» отказался выполнять условие договора по расселению жителей домов №№ 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141 на улице Пискунова. Свой отказ он мотивирует экономической нецелесообразностью и настаивает на том, чтобы в договор внесли изменения, которые позволят возвести жилые объекты на месте обозначенных аварийных домов.
С момента подписания договора РЗТ по данному земельному участку в градостроительную документацию никакие изменения не вносились. Застройщик изначально понимал отсутствие перспективы застройки участка в пределах красных линий, однако сегодня он предлагает включить данную территорию в зону жилой застройки, путем переноса красных линий. Согласно генеральному плану города, территория является частью транспортной схемы по расширению улицы Пискунова, которая имеет статус магистральной с беспрерывным движением.
В соответствии с договором между администрацией Иркутска и ООО «Сибкомплектмонтаж» от 10 сентября 2013 года, застройщик берет на себя обязательства по расселению жителей 16 домов на улице Пискунова, признанных ветхими и аварийными. Все они входят в проекты планировки и межевания, который был разработан застройщиком и утвержден администрацией в начале 2014 года.
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2017-08-26 12:02:48