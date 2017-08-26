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Митинг против административного давления во время выборов проведет в Шелехове местное отделение партии "Единая Россия"

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Иркутск. Сибирские новости - Митинг "За Честные выборы" проведет в Шелехове 28 августа местное отделение партии "Единая Россия". Он состоится на площади им. Ленина (возле администрации Шелеховского района) с 17:30 до 18:30.

Организаторы поясняют, что причиной проведения стал жесткий административный ресурс со стороны губернатора Сергея Левченко в отношении кандидата "Единой России" Сергея Липина и кандидата "Справедливой России" Марины Комаровой. На выборах главы Шелехова, которые состоятся 10 сентября, губернатор открыто поддержал сотрудника своего аппарата, 29-летнего Александра Гоголева. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца.

Не прекращаются попытки снять с выборов оставшихся двух соперников. На прошлой неделе пытались отменить регистрацию кандидата Липина (формально действия, якобы, велись от технического кандидата "Гражданской платформы" Разумейко). Пытались отстранить и кандидата Комарову, только под нажимом собравшихся у суда активистов "Справедливой России" иск был отозван.

Хотя Шелеховский городской суд отказал в удовлетворении иска о снятии С. Липина ("Единая Россия"), попытки продолжаются уже через Иркутский областной суд.

Организаторы митинга заявляют, что в понедельник на митинге ожидается до 1 тыс. шелеховчане. Жители города выйдут против административного ресурса и вмешательства региональной власти в местное самоуправление, за честные выборы.

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2017-08-26 16:44:09




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