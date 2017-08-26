|
Митинг против административного давления во время выборов проведет в Шелехове местное отделение партии "Единая Россия"
16:44 - Иркутск. Сибирские новости - Митинг "За Честные выборы" проведет в Шелехове 28 августа местное …
Претензию застройщику ЖК "Высота" направила администрация Иркутска
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска направила претензию в адрес ООО «Сибкомплектмонтаж» …
Игровой салон закрыли на улице Розы Люксембург в Иркутске
11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники правоохранительных органов по ранее полученной оперативной информации …
Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Иркутске с рабочим визитом
07:14 - Иркутск. Сибирские новости - Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Иркутске с рабочим визитом. …
Границы Прибайкальского нацпарка скорректируют, сохранив общую площадь
06:38 - Иркутск. Сибирские новости - Решение о начале работ по уточнению границ Прибайкальского национального …
Компания «Иркутскэнерго» выпустила более 240 тысяч мальков пеляди в реку Белая
12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Компания «Иркутскэнерго» в рамках программы по восполнению водных …
Документы на жилищные свидетельства жители Бубновки должны подать до 1 сентября
12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство социального развития, опеки и попечительства завершает прием …
"Тайные пассажиры" будут ездить в электричках ВСЖД
12:18 - Иркутск. Сибирские новости - С помощью наблюдений «тайных пассажиров» Восточно-Сибирская …
Интерактивные карты наиболее посещаемых туристских маршрутов разработали в Иркутской области
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Новый информационный ресурс для туристов заработал на сайте агентства по …
Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 1 сентября
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 1 сентября.С 6:00 до 8:30 …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Облачная с прояснениями погода ожидается в Иркутской области в субботу. Небольшой, местами умеренный дождь. В Катангском районе синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
В эфире федеральных телеканалов в крупнейших городах страны вышел третий рекламный ролик «Глубинной байкальской воды», которую производит BAIKALSEA Company.
Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.