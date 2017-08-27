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Муниципальные услуги в Иркутске можно получить Единых окнах городского сервисно-регистрационного центра

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Иркутск. Сибирские новости - Прием заявителей по муниципальным услугам с 1 августа ведется в Единых окнах приема и выдачи документов отделений МКУ «Сервисно-регистрационный центр» города Иркутска.

Сейчас в Иркутске действуют пять отделений СРЦ. Более гибким и удобным стал график работы, существенным преимуществом является возможность подачи документов по субботам.

Адреса, телефоны и режим работы Единых окон:

в Октябрьском округе:

- ул. Трилиссера, д. 52, тел. 537-538, 537-539;

в Правобережном округе:

- ул. Декабрьских Событий, д. 107-б, тел. 53-85-95, 53-89-90;

в Свердловском округе:

- ул. Лермонтова, д. 59, тел. 48-79-40, 48-79-41;

в Ленинском округе

- ул. Красильникова, д. 213, тел. 517-124;

- ул. Сибирских Партизан, д. 18, тел. 48-79-70, 48-79-71.

График работы: вторник, четверг, пятница с 8:00 до 12:00, с 14:00 до 18:00; среда, суббота с 8:00 до 12:00; воскресенье - понедельник - выходные дни.

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2017-08-27 06:37:33




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