Заявки на благоустройство дворов на ближайшие пять лет принимает администрация Октябрьского округа Иркутска
Иркутск. Сибирские новости - Благоустройство 43 дворов проведут в Октябрьском округе Иркутска в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом на встрече с жителями сообщил глава комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский.
Работы уже завершены у дома № 80 на улице Красных Мадьяр и № 29 на ул. Трудовой, еще по семи адресам - Байкальская, 198а и 226, Пискунова, 48, Советская, 146, Постышева, 2, Трилиссера, 113 и Трудовая, 126 - работы начались.
"По согласованию с жителями в каждом случае разработан проект благоустройства, реализация которого находится на контроле специалистов администрации и общественности. Обязательно асфальтируется внутридворовая территория, обустраиваются тротуары, их оборудуют пандусами для маломобильных групп граждан, проводят линии освещения, устанавливают лавочки, урны, малые архитектурные формы. Кроме этого, по желанию горожан устанавливаются спортивные и детские площадки. По сравнению с прошлым годом мы вдвое увеличили число дворов, которые приводим в порядок. Эта работа будет продолжена", - отметил Владимир Преловский.
Глава округа также подчеркнул, что в 2017 году появилась возможность благоустроить дворы на территории бывшего ИВВАИУ. Дома здесь расположены на землях министерства обороны РФ, и у местной власти не было законных оснований заниматься их благоустройством. В 2017 году обустроят площадки на улице Ядринцева в районе жилых домов №№ 11, 15, 16 и №№ 17-21, а также на улице Советская № 186/183 и № 186/189.
Кроме этого, жителям округа рассказали о дальнейших возможностях по благоустройству дворов. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», который продлится до 2022 года, начат прием заявок на благоустройство дворовых территорий на ближайшие пять лет. Жители могут обращаться в администрацию округа по адресу: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 14, а также по телефону 52-03-20. Вся информация с пошаговой инструкцией размещена на официальном сайте администрации Иркутска - https://fkgs.admirk.ru/steps.html
"Благоустройство дворовых территорий начинается с инициативы жителей. Только сами граждане на общем собрании жильцов могут решить, в каких преобразованиях нуждается их двор, и подать заявку. После этого им необходимо согласовать проект, а далее принимать участие в проведении благоустройства и контролировать выполнение работ, а также участвовать в его последующем содержании, - подчеркнула заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова, которая также присутствовала на встрече с жителями.
Напомним, что в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов в Иркутске благоустроят более 200 дворов.
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2017-08-27 06:48:34