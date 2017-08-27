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Денис Мацуев выступит с единственным концертом в Братске 11 сентября

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Денис Мацуев выступит с единственным концертом в Братске 11 сентября. Концерт выдающегося пианиста, народного артиста России пройдет в большом зале театрально-концертного центра «Братск-АРТ».

Фортепианный вечер в Братске входит в программу XII фестиваля «Звезды на Байкале», инициатором и идейным вдохновителем которого является музыкант.

Бесплатно побывают на концерте 100 детей, обучающихся в музыкальных школах и школах искусств города.
Это третий визит Дениса Мацуева в Братск. Впервые он выступил в Братске в 2015 году под знаком 60-летнего юбилея города и X фестиваля «Звезды на Байкале». В 2016 году пианист представил в Братске концертную программу с камерным оркестром «Виртуозы Москвы».

Концерт состоится при поддержке администрации Братска и АО «ЕвроСибЭнерго», которое является основным спонсором теперь уже традиционного городского музыкального мероприятия.

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2017-08-27 06:58:35




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