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Демонтировать крыльцо и балконы, мешающие пешеходам, обязал суд собственника здания в Иркутске
11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Демонтаж крылец и балконов будет выполнен за счет средств собственника административного …
Ремонт более 100 лестниц будет проведен в Свердловском округе Иркутска к октябрю
11:34 - Иркутск. Сибирские новости - Около 20 лестниц отремонтировано в Свердловском округе Иркутска. Об этом …
Денис Мацуев выступит с единственным концертом в Братске 11 сентября
06:58 - Иркутск. Сибирские новости - Денис Мацуев выступит с единственным концертом в Братске 11 сентября. Концерт …
Заявки на благоустройство дворов на ближайшие пять лет принимает администрация Октябрьского округа Иркутска
06:48 - Иркутск. Сибирские новости - Благоустройство 43 дворов проведут в Октябрьском округе Иркутска в рамках …
Муниципальные услуги в Иркутске можно получить Единых окнах городского сервисно-регистрационного центра
06:37 - Иркутск. Сибирские новости - Прием заявителей по муниципальным услугам с 1 августа ведется в Единых окнах …
Митинг против административного давления во время выборов проведет в Шелехове местное отделение партии "Единая Россия"
16:44 - Иркутск. Сибирские новости - Митинг "За Честные выборы" проведет в Шелехове 28 августа местное …
Претензию застройщику ЖК "Высота" направила администрация Иркутска
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска направила претензию в адрес ООО «Сибкомплектмонтаж» …
Игровой салон закрыли на улице Розы Люксембург в Иркутске
11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники правоохранительных органов по ранее полученной оперативной информации …
Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Иркутске с рабочим визитом
07:14 - Иркутск. Сибирские новости - Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Иркутске с рабочим визитом. …
Границы Прибайкальского нацпарка скорректируют, сохранив общую площадь
06:38 - Иркутск. Сибирские новости - Решение о начале работ по уточнению границ Прибайкальского национального …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в понедельник переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, ночью по северу с мокрым снегом.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
В эфире федеральных телеканалов в крупнейших городах страны вышел третий рекламный ролик «Глубинной байкальской воды», которую производит BAIKALSEA Company.
Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.