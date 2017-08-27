Ремонт более 100 лестниц будет проведен в Свердловском округе Иркутска к октябрю
Иркутск. Сибирские новости - Около 20 лестниц отремонтировано в Свердловском округе Иркутска. Об этом сообщила заместитель мэра - глава Свердловского округа Светлана Колотовкина. До конца строительного сезона будет проведен ремонт более чем 100 лестниц. Часть объектов будет реконструирована в 2018 году.
Помимо этого, планируется особое внимание уделить ремонту подпорных стенок. Уже сейчас разрабатывается проектная документация.
Светлана Колотовкина отметила, что в Свердловском округе насчитывается 645 лестниц, в том числе те, площадь которых около 1 тыс. квадратных метров, их ремонта ждали несколько десятилетий. С начала года по поручению мэра Иркутска была произведена инвентаризация муниципальной собственности, в том числе лестниц, детских площадок, подпорных стенок.
"Подход к благоустройству у нас комплексный, - сообщила глава округа. - После ремонта лестниц будет проведено асфальтирование придомовой территории".
Напомним, более 56 объектов будет отремонтировано в микрорайоне Юбилейном, в том числе лестница, ведущая к областной больнице, 11 лестниц - в микрорайоне Первомайском, 10 - в микрорайоне Университетском, 21 - на Синюшиной горе, 15 - в предместье Глазково. Работы будут завершены к октябрю.
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2017-08-27 11:34:57