Демонтировать крыльцо и балконы, мешающие пешеходам, обязал суд собственника здания в Иркутске

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Демонтаж крылец и балконов будет выполнен за счет средств собственника административного …

Ремонт более 100 лестниц будет проведен в Свердловском округе Иркутска к октябрю

11:34 - Иркутск. Сибирские новости - Около 20 лестниц отремонтировано в Свердловском округе Иркутска. Об этом …

Денис Мацуев выступит с единственным концертом в Братске 11 сентября

06:58 - Иркутск. Сибирские новости - Денис Мацуев выступит с единственным концертом в Братске 11 сентября. Концерт …

Заявки на благоустройство дворов на ближайшие пять лет принимает администрация Октябрьского округа Иркутска

06:48 - Иркутск. Сибирские новости - Благоустройство 43 дворов проведут в Октябрьском округе Иркутска в рамках …

Муниципальные услуги в Иркутске можно получить Единых окнах городского сервисно-регистрационного центра

06:37 - Иркутск. Сибирские новости - Прием заявителей по муниципальным услугам с 1 августа ведется в Единых окнах …

Митинг против административного давления во время выборов проведет в Шелехове местное отделение партии "Единая Россия"

16:44 - Иркутск. Сибирские новости - Митинг "За Честные выборы" проведет в Шелехове 28 августа местное …

Претензию застройщику ЖК "Высота" направила администрация Иркутска

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска направила претензию в адрес ООО «Сибкомплектмонтаж» …

Игровой салон закрыли на улице Розы Люксембург в Иркутске

11:46 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники правоохранительных органов по ранее полученной оперативной информации …

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Иркутске с рабочим визитом

07:14 - Иркутск. Сибирские новости - Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Иркутске с рабочим визитом. …

Границы Прибайкальского нацпарка скорректируют, сохранив общую площадь

06:38 - Иркутск. Сибирские новости - Решение о начале работ по уточнению границ Прибайкальского национального …