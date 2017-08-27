Демонтировать крыльцо и балконы, мешающие пешеходам, обязал суд собственника здания в Иркутске
Иркутск. Сибирские новости - Демонтаж крылец и балконов будет выполнен за счет средств собственника административного здания на улице Пролетарская, 7б в Иркутске. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд города.
Как сообщил заместитель начальника управления судебной защиты Комитета по управлению муниципальным имуществом Владимир Григорьев, по инициативе администрации города проведена землеустроительная экспертиза земельного участка. Установлено, что два крыльца и балконы, а также ограждающий забор и навес для пешеходов выходят на границы тротуара. Собственник здания демонтировал забор, однако выступающие конструкции остались на месте.
Жители близлежащих домов вспоминают, что во время строительства здания застройщик захламлял детскую игровую площадку, самовольно демонтировал ограждение Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также выстроил балконы так, что они выходили на территорию этого учреждения и препятствовали его нормальной работе.
Как отметил Владимир Григорьев, разбирательства с собственником здания ведутся не один месяц. В 2011 году индивидуальному предпринимателю было выдано разрешение на реконструкцию двухэтажного здания отделения почтовой связи. Однако застройщик возвел новый четырехэтажный объект общей площадью более 1 тыс. кв. м. В судебном порядке право собственности выдано на объект незавершенного строительства, имеющего готовность 60%. В этой связи собственник не имеет права производить работы по дальнейшему строительству, а также эксплуатировать здание без разрешения на строительство и на ввод объекта. Соответствующих разрешений у него нет.
"Собственник здания за счет собственных средств должен демонтировать два крыльца, балконы на втором и третьем этажах, - подчеркнул заместитель начальника управления судебной защиты.
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2017-08-27 11:47:10