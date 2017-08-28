В аэропорту Иркутска остаются 65 пассажиров задержанных рейсов авиакомпании «Якутия»
Иркутск. Сибирские новости - В аэропорту Иркутска остаются еще 65 пассажиров авиакомпании «Якутия». 30 человек вылетели в Якутск 26 августа. Об этом «Сибирским новостям» сообщили в авиакомпании.
Таким образом, всего из Иркутска не могли попасть домой 95 человек, а не более 10, как сообщалось ранее. Для всех пассажиров, чьи рейсы были задержаны, было предоставлено питание и гостиницы. Часть остановилась у родственников.
«По прогнозам синоптиков, завтра, возможно, будет улучшение погодных условий. В случае открытия аэропорта Олёкминска будет организовано три рейса Якутск - Олёкминск - Иркутск - Олёкминск - Якутск, чтобы разгрузить ситуацию с пассажирами в Иркутске и в Якутске», - сообщили в авиакомпании.
Жители Олёкминска (Якутия), которые вот уже десять дней не могут вылететь домой из Иркутска, обратились к президенту РФ Владимиру Путину за помощью. Об этом сообщает Якутск.ru. «Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, пассажиры рейсов R3 326 17, 22, 24 августа, следовавших по маршруту Иркутск - Олёкминск, стали заложниками ситуации, возникающей в любое время года из-за погодных условий. С 17 августа аэропорт Олёкминск закрыт по метеоусловиям. Взлетно-посадочная полоса размокла, превратившись в глиняное месиво. Большая часть пассажиров проживает в гостинице «Воздушная гавань», остальные у знакомых и родственников в городе Иркутске. Общее количество пассажиров более 100 человек», - говорится в обращении.
По словам пассажиров, авиакомпания «Якутия», выполняющая данные рейсы, «не принимает никаких мер для решения сложившейся ситуации». Единственное, что предложила авиакомпания - за наш счет долететь до Якутска либо до Ленска, а далее самостоятельно добираться до Олёкминска (расстояние от Якутска до Олекминска более 600 км, от Ленска до Олёкминска более 400 км.). Эти условия выгодны для авиакомпании, но нас они не устраивают», - пишут главе государства жители Олёкминска.
По их словам, большинство пассажиров возвращаются домой после отпусков и не имеют финансовой возможности приобретать дополнительные билеты. Они просят президента рассмотреть вопрос о строительстве взлетно-посадочной полосы аэропорта «Олёкминск» и по возможности помочь им вернуться домой. Особенное возмущение у пассажиров, застрявших в Иркутске, вызвала информация о том, что авиакомпания «Якутия» за свой счет вывозит сотни российских туристов с турецкого курорта Анталия. В самом Олёкминске ситуация также критическая, десятки людей не могут выехать в Якутск. Единственный путь - поездка по реке на «Ракете». На причале Олёкминска - настоящее столпотворение, люди с ночи занимают места в очередь в кассу с надеждой уехать из заблокированного города.
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2017-08-28 12:07:56