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Задолженность по зарплате снизилась в Иркутской области почти в пять раз

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Иркутск. Сибирские новости - Задолженность по заработной плате снизилась в Иркутской области в 4,7 раза. С начала года на территории региона погашены долги перед 1,522 тыс. работниками на сумму более 94 млн руб.

По данным Иркутскстата, на 1 августа по сравнению с началом года задолженность сократилась на 35,5 млн руб., или на 36,8%. Основная часть долгов по зарплате (94,4% от общего объема задолженности) сформирована в организациях, находящихся в различных стадиях банкротства. Иркутская область в рейтинге российских регионов по величине задолженности по заработной плате поднялась с марта 2016 года на 19 позиций и занимает 21 место.

Правительство региона рассматривает возможность погашения задолженности по заработной плате за счет создания резервного фонда от поступающих штрафов в отношении руководителей организаций, нарушающих трудовое законодательство. Также обсуждается возможность запрета на введение процедуры банкротства до полного погашения долгов по заработной пате перед работниками, сообщает пресс-служба областного правительства.

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2017-08-28 12:13:42




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