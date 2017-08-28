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Вознаграждение за информацию по нападению на офис микрозаймов в Ангарске объявила полиция

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Иркутск. Сибирские новости - Вознаграждение объявлено за информацию, которая будет способствовать скорейшему задержанию подозреваемых в совершении разбойного нападения на офис организации, занимающейся кредитованием граждан.

Вечером 21 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение из Мегета о том, что в помещение финансовой организации ворвались двое мужчин. Угрожая женщине-кассиру предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, они похитили деньги и скрылись. Ущерб составил 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Составлены фотороботы преступников. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемых:

Мужчина, на вид 30 - 35 лет, рост около 170 - 175 см, худощавого телосложения, славянской внешности, нос широкий, явно выражен подбородок, на лице щетина. Был одет в спортивные брюки черного цвета, толстовка с капюшоном черного цвета, возможно под капюшоном бейсболка, кроссовки белого цвета. При себе имел предмет схожий с обрезом охотничьего ружья, ствол обмотан изолентой синего цвета.

Мужчина на вид 20 - 25 лет, рост около 175 - 180 см, худощавого телосложения, славянской внешности. Был одет в спортивные брюки черного цвета, толстовка с капюшоном темно зеленого цвета, кроссовки черного цвета. На лице был платок черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о преступлении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 89027687410, 8 (3955) 53-40-87 или 02 (102 - с мобильного). Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются.

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2017-08-28 12:24:15




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