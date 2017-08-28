Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 28.08.2017, 20:47
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.15 (+59.15)
EUR 69.70 (+69.70)
10 CNY 88.75 (+88.75)
Информер праздники сегодня

Работу в Иркутской области последние три месяца искали почти 100 тысяч человек

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Численность рабочей силы в Иркутской области составляет 1,2 млн человек. В организациях работают почти 750 тыс. человек, из них каждый пятый - в малом бизнесе.

По данным Иркутскстата, трудовые коллективы организаций в июне текущего года сократились на 0,6% к тому же периоду 2016 года. Это произошло за счет субъектов малого предпринимательства, без их учета отмечается рост на 0,7%.

По данным выборочного обследования, в мае - июле активно искали работу, не имея доходного занятия, 99,7 тыс. человек (8,3%). По методологии Международной организации труда они считаются безработными.

При этом в государственных учреждениях службы занятости населения на конец июля состояло на учете 19,3 тыс. жителей Иркутской области, незанятых трудовой деятельностью. Из них официальный статус безработного имели 14 тыс. человек (1,1% численности рабочей силы). Таким образом, при известной потребности организаций в работниках (более 43 тыс.) на каждую из вакансий приходится менее одного претендента (0,4).

Ссылки по теме:

2017-08-28 12:33:01




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!