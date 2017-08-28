Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 28.08.2017, 20:47
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.15 (+59.15)
EUR 69.70 (+69.70)
10 CNY 88.75 (+88.75)
Информер праздники сегодня

Водитель мотоцикла погиб, слетев с моста на автодороге Нижнеудинск — Яга

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеудинском районе полиция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб местный житель, еще один человек пострадал.

Дорожный инцидент произошел 27 августа около 17:00 на автодороге Нижнеудинск - Яга. По предварительной информации, 24-летний житель деревни Муксут Нижнеудинского района на мотоцикле «Урал» с боковым полуприцепом не справился с управлением и допустил съезд мототранспорта с моста в реку Уват.

Водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Находившийся с ним 15-летний подросток с повреждениями различной степени тяжести доставлен в районную больницу. Известно, что на водителе и пассажире в момент происшествия не было мотошлемов.

По факту произошедшего проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося и принятия правового решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Ссылки по теме:

2017-08-28 12:38:49




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!