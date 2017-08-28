Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 28.08.2017, 20:48
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.15 (+59.15)
EUR 69.70 (+69.70)
10 CNY 88.75 (+88.75)
Информер праздники сегодня

Боксеры Иркутской области завоевали пять медалей на чемпионате СФО

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Пять медалей завоевали спортсмены Иркутской области на чемпионате Сибирского федерального округа по боксу. Соревнования проходили с 22 по 26 августа в Новосибирске. Честь региона отстаивали девять спортсменов из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска и Братска, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В активе сборной команды Иркутской области одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. Василий Зверян из Ангарска в весовой категории до 91 кг завоевал золотую медаль. Серебряным призером чемпионата стал Сергей Ярулин из Иркутска в весе до 56 кг. Еще один иркутский боксер Василий Штык занял второе место в весовой категории 75 кг. Бронзовые медали завоевали ангарчане Евгений Днепровский (49 кг) и Денис Шевчук (64 кг).

«С 2014 года у нас не было золотых медалей на чемпионатах Сибирского федерального округа. Успешное выступление наших спортсменов - это результат работы Федерации бокса Иркутской области, в этом году были проведены сборы совместно с красноярскими коллегами, что пошло только на пользу нашим ребятам», - рассказал старший тренер сборной команды Иркутской области по боксу Юрий Абатулин.

Боксеры Иркутской области, занявшие первое и вторые места, будут представлять Сибирский регион на чемпионате России, который пройдет в конце сентября в Грозном.

Ссылки по теме:

2017-08-28 12:43:26




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!