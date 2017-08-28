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Выплаты на подготовку к школе в Иркутской области уже получили более 14 тыс. детей из многодетных семей

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Иркутск. Сибирские новости - За выплатами на подготовку к школе 25 тыс. детей в Иркутской области с 1 июня обратились 11 тыс. многодетных родителей. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

В настоящее время в Иркутской области проживает более 25 тыс. многодетных семей. В бюджете региона на выплаты предусмотрено 78 млн руб. Дополнительная мера в виде предоставления ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в размере 3 тыс. руб. на каждого ученика установлена для многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более детей, не достигших 18 лет, включая усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, переданных на воспитание в приемную семью, один или более из которых обучаются в общеобразовательных организациях. При выделении помощи одним из критериев является доход семьи.

Всего в Иркутской области с 1 июня по 24 августа на подготовку к школе 14,244 тыс. детей из многодетных семей предоставлены выплаты более 42,7 млн руб.

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2017-08-28 12:53:11




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