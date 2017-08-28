Фонд капремонта взыскивает с жителей Иркутской области через суд 17 млн рублей
Иркутск. Сибирские новости - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за последние два года подал судебные иски в отношении собственников жилья на сумму 17 млн руб. Из них уже взыскано 7 млн руб. Долги в 6 млн руб. в настоящее время находятся в производстве у судебных приставов, сообщает пресс-служба ФКР.
По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, с начала года поступило 242 производства по долгам за капремонт, по 169 из них деньги уже взысканы. Фонд взыскивает задолженность не только с собственников-физических лиц, но и с юридических лиц.
Министерство обороны России, например, погасило долги за свое жилье в Ангарске, Иркутске и Нижнеудинске. Через суд долги вернуло управление капитального строительства по Иркутской области. Начала рассчитываться с фондом за муниципальное жилье администрация Усть-Илимска. В целом местные власти стали активнее платить в Фонд, работать с ним по реструктуризации задолженности. В настоящее время такие переговоры ведутся с администрацией Черемхово.
Все иски, направленные Фондом в суд, удовлетворяются. Плата за капремонт является частью платы за жилищно-коммунальные услуги, то есть обязательной. По действующему законодательству долги с физических лиц за капремонт взыскиваются по упрощенной системе - по судебному приказу, в короткие сроки и без обязательного присутствия собственников жилья.
Если должник готов рассчитываться самостоятельно, Фонд охотно заключает с ним договор о реструктуризации, в том числе и потому, что только при наличии такого договора люди смогут получить федеральные или региональные льготы. Этой теме особое внимание уделяется в командировках.
«Есть только проблема, что льготы носят заявительный характер, и не все пенсионеры в силу возраста могут сходить и сразу правильно заполнить все нужные документы. Поэтому мы ведем разъяснительную работу с местными администрациями, депутатами, органами соцзащиты, раздаем пакеты документов, чтобы пожилым людям помогали заполнять заявления», - отмечает гендиректор ФКР Денис Быков. Он призвал и управляющие компании поступать по совести: при обращении к ним пенсионеров помогать им получать льготы, а не просто отправлять их в органы соцзащиты по месту жительства, куда и подаются заявления о компенсации.
Другая проблема - в северных территориях часто стоят пустующие квартиры, которые собственники бросают при переезде в другие муниципалитеты. Д. Быков привел пример поселка Янгель Нижнеилимского района, в котором есть десяток таких домов.
Квартиры находятся в собственности, дома стоят в программе капремонта, поэтому фонд выставляет счета, а по ним никто не платит, потому что собственников найти трудно. Такие долги взыскать почти невозможно. Кроме того, есть ещё небольшой процент людей, которые принципиально не платят, с ними работать тоже сложно.
Помогают во взыскании долгов риэлторы, потому что при продаже квартиры покупатели просят представить справку об отсутствии таковых. Гендиректор фонда напомнил, что по закону долги за капремонт остаются за недвижимостью и переходят к следующему владельцу при продаже, дарении или наследовании жилья, так что рано или поздно их все равно придется гасить.
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2017-08-28 13:02:50