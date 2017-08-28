Кинзелюкский водопад на границе Иркутской области и Красноярского края может стать памятником природы

17:35 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» организовали этим летом …

Схема движения транспорта по Маратовскому кольцу в Иркутске изменилась

13:09 - Иркутск. Сибирские новости - Работы по реконструкции Маратовского кольца в Иркутске завершены досрочно. …

Фонд капремонта взыскивает с жителей Иркутской области через суд 17 млн рублей

13:02 - Иркутск. Сибирские новости - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за последние …

Выплаты на подготовку к школе в Иркутской области уже получили более 14 тыс. детей из многодетных семей

12:53 - Иркутск. Сибирские новости - За выплатами на подготовку к школе 25 тыс. детей в Иркутской области с 1 …

Боксеры Иркутской области завоевали пять медалей на чемпионате СФО

12:43 - Иркутск. Сибирские новости - Пять медалей завоевали спортсмены Иркутской области на чемпионате Сибирского …

Водитель мотоцикла погиб, слетев с моста на автодороге Нижнеудинск — Яга

12:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеудинском районе полиция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного …

Работу в Иркутской области последние три месяца искали почти 100 тысяч человек

12:33 - Иркутск. Сибирские новости - Численность рабочей силы в Иркутской области составляет 1,2 млн человек. …

Вознаграждение за информацию по нападению на офис микрозаймов в Ангарске объявила полиция

12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Вознаграждение объявлено за информацию, которая будет способствовать скорейшему …

Задолженность по зарплате снизилась в Иркутской области почти в пять раз

12:13 - Иркутск. Сибирские новости - Задолженность по заработной плате снизилась в Иркутской области в 4,7 раза. …

В аэропорту Иркутска остаются 65 пассажиров задержанных рейсов авиакомпании «Якутия»

12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В аэропорту Иркутска остаются еще 65 пассажиров авиакомпании «Якутия». …