Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 28.08.2017, 20:46
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.15 (+59.15)
EUR 69.70 (+69.70)
10 CNY 88.75 (+88.75)
Информер праздники сегодня

Схема движения транспорта по Маратовскому кольцу в Иркутске изменилась

Фото: Сибновости
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Работы по реконструкции Маратовского кольца в Иркутске завершены досрочно. В связи окончанием работ изменилась схема движения на этой транспортной развязке.

Так, существующий поворот направо на ул. Баррикад и правая сторона кольца со стороны ул. Рабочая закрыты для движения автомобильного транспорта, проезд по малому кольцу разрешен только троллейбусу.

Выезд с кольца со стороны ул. Ангарская, ул. Рабочая, ул. Рабочего Штаба на ул. Баррикад и в обратном направлении осуществляется по новому проезду через территорию Павловского рынка.

Как сообщили в комитете городского обустройства города Иркутска, первоначально на развязке будут дежурить посты ГИБДД, пока жители и гости города не привыкнут к новой схеме движения.

Ссылки по теме:

2017-08-28 13:09:15




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!