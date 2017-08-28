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Кинзелюкский водопад на границе Иркутской области и Красноярского края может стать памятником природы
17:35 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» организовали этим летом …
Схема движения транспорта по Маратовскому кольцу в Иркутске изменилась
13:09 - Иркутск. Сибирские новости - Работы по реконструкции Маратовского кольца в Иркутске завершены досрочно. …
Фонд капремонта взыскивает с жителей Иркутской области через суд 17 млн рублей
13:02 - Иркутск. Сибирские новости - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за последние …
Выплаты на подготовку к школе в Иркутской области уже получили более 14 тыс. детей из многодетных семей
12:53 - Иркутск. Сибирские новости - За выплатами на подготовку к школе 25 тыс. детей в Иркутской области с 1 …
Боксеры Иркутской области завоевали пять медалей на чемпионате СФО
12:43 - Иркутск. Сибирские новости - Пять медалей завоевали спортсмены Иркутской области на чемпионате Сибирского …
Водитель мотоцикла погиб, слетев с моста на автодороге Нижнеудинск — Яга
12:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеудинском районе полиция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного …
Работу в Иркутской области последние три месяца искали почти 100 тысяч человек
12:33 - Иркутск. Сибирские новости - Численность рабочей силы в Иркутской области составляет 1,2 млн человек. …
Вознаграждение за информацию по нападению на офис микрозаймов в Ангарске объявила полиция
12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Вознаграждение объявлено за информацию, которая будет способствовать скорейшему …
Задолженность по зарплате снизилась в Иркутской области почти в пять раз
12:13 - Иркутск. Сибирские новости - Задолженность по заработной плате снизилась в Иркутской области в 4,7 раза. …
В аэропорту Иркутска остаются 65 пассажиров задержанных рейсов авиакомпании «Якутия»
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - В аэропорту Иркутска остаются еще 65 пассажиров авиакомпании «Якутия». …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, без осадков. В северных районах местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
В эфире федеральных телеканалов в крупнейших городах страны вышел третий рекламный ролик «Глубинной байкальской воды», которую производит BAIKALSEA Company.
Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.