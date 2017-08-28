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Кинзелюкский водопад на границе Иркутской области и Красноярского края может стать памятником природы

Фото: Ольга Коновалова
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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» организовали этим летом экспедицию к Кинзелюкскому водопаду. Комплексное экологическое исследование, необходимое для создания памятника природы, провели специалисты ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».

Кинзелюкский водопад - второй по высоте в России (более 300 метров), расположен всего в трех километрах от границы Тофаларского заказника. Идея о придании ему статуса памятника природы неоднократно озвучивалась сотрудниками охраняемой территории. Этим летом в связи с Годом Экологии и Годом 100-летия системы ООПТ свою помощь в проведении необходимых работ предложили сотрудники Управления экологии ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».

Водопад расположен в труднодоступных горах Восточного Саяна, участники экспедиции добирались сюда на авиа-, водном и автотранспорте, а затем три дня пешком. Ранее никаких исследований на окрестных территориях не проводилось, поэтому участники экспедиции провели комплексное экологическое исследование. Были зафиксированы координаты предполагаемого памятника природы, отобраны образцы воды, планктона, почвы и растительности, сделаны съемки водопада с квадрокоптера.

Сейчас специалисты обрабатывают собранный материал и готовят итоговый отчет, который станет документальной основой нового памятника природы. Планируется, что уже осенью пакет документов, описывающий природоохранную ценность Кинзелюкского водопада, будет направлен в Минприроды России с предложением присвоить ему статус памятника природы федерального значения.

Кинзелюкский водопад расположен в Курагинском районе Красноярского края на границе с Иркутской областью рядом с Тофаларским заказником. Общая высота каскада водопада составляет 300 - 400 метров, согласно измерениям 1989 года экспедиции водно-спортивной туристической секции спортклуба «Сталь» - 328 метров. Таким образом, он является вторым по высоте водопадом России после Тальникового водопада, расположенного в Путоранском заповеднике и достигающего по разным данным высоты от 480 до 700 метров.

Кинзелюкский водопад находится на склоне одноименного хребта, являющегося частью Восточного Саяна. В этой дикой, труднодоступной местности природа сохранилась в естественном состоянии. Здесь, в нескольких километрах от Кинзелюкского водопада, расположен Тофаларский заказник. С 1971 года он сохраняет нетронутую тайгу и высокогорья, чистейшие горные озера и ледники, а также обитателей Восточных Саян, в том числе редких краснокнижных животных. С 2014 года Тофаларский заказник входит в состав объединенной дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

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2017-08-28 17:35:43




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