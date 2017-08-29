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Минприроды опровергло информацию о возможном переводе земель лесфонда Байкала в промышленные после санрубок

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Москва. Сибирские новости - После санитарных рубок в центральной экологической зоне Байкала земли не будут переводить из категории земель лесного фонда в промышленные. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов. «Речи о переводе в промышленность не идет. Земли остаются в землях лесного фонда», - заверил С. Ястребов на пресс-конференции 28 августа в центральном офисе «Интерфакса», отвечая на соответствующий вопрос. Он уточнил, что в районе Байкала продолжатся мероприятия по лесовосстановлению и выделению лесных поселков из состава лесного фонда в земли населенных пунктов.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко также подтвердил, что земли в центральной экологической зоне Байкала после санитарных рубки горелого леса не будут переводить в другую категорию земель. «Санитарные рубки совсем не предполагают, чтобы их в какую-то другую категорию мы переводили. Это именно санитарные рубки, чтобы после них лес был здоровым», - добавил С. Левченко.

Напомним, накануне сообщалось, что министерство природных ресурсов и экологии России направило в правительство РФ законопроект о поправках в ФЗ «Об охране озера Байкал». Документ разрешает сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне Байкала. Поправки к закону также допускают перевод земель лесного фонда в промышленные, если это необходимо для обслуживания Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. В минприроды уверены, что законопроект учел все возможные риски злоупотреблений, и ожидают скорого внесения его в Государственную Думу.

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2017-08-29 07:21:27




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