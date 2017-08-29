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В Усолье-Сибирском благоустроят более 20 дворов

Фото: Иванна Обухович
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Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском определены подрядные организации для благоустройства 23 дворов. К работам подрядчики приступят до конца этой недели, сообщает пресс-служба администрации города.

Муниципальные контракты заключены на 35,4 млн руб. Все работы должны быть завершены до 1 декабря.

Благоустроят территорию многоквартирных жилых домов №№ 2, 4, 6, 8, 10, 14 по Ленинскому проспекту; №№ 10, 12, 14 по улице Менделеева; №№ 91, 93, 95, 97, 99 по Комсомольскому проспекту; № 17 по улице Машиностроителей; №№ 11, 13, 17, 21 по улице Луначарского и №№ 1, 2, 9, 11 и по улице Розы Люксембург. Запланировано положить газон, заасфальтировать дорожки, устроить парковочные площадки, детские и спортплощадки, игровые комплексы, современное освещение, установить лавочки и урны.

На преображение городских парков в Усолье-Сибирском предусмотрено 24,9 млн руб. Заявки на участие в соответствующем электронном аукционе принимаются до 30 августа. Аукцион пройдет 4 сентября. Все работы также будут завершены до 1 декабря.

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2017-08-29 07:29:42




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