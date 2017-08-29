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Морскую авиацию Балтийского флота пополнили три истребителя Су-30СМ

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Москва. Сибирские новости - Парк самолетов авиабазы Морской авиации Балтийского флота, дислоцированной на территории Калининградской области, пополнился еще тремя новейшими многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя флота Романа Мартова. Он отметил, что самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, их перелет в Калининградскую область осуществили экипажи летчиков смешанной эскадрильи Морской авиации флота.

Всего за последние девять месяцев на Балтийский флот поставлено шесть таких истребителей. Первый из них прибыл в авиабазу Морской авиации в декабре 2016 года. «В рамках государственного оборонного заказа в 2017 - 2018 годах в Морскую авиацию Балтийского флота спланирована поставка еще нескольких истребителей данного типа», - заключил Р. Мартов.

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2017-08-29 07:32:52




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