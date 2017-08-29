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Проблемы Ольхона поможет решить изменение законодательства - С. Левченко

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Москва. Сибирские новости - Справиться с существующими проблемами на острове Ольхон можно, изменив действующее законодательство, уверен губернатор Иркутской области Сергей Левченко. На пресс-конференции в Москве глава региона подчеркнул, что на острове есть ряд проблем, которые нужно решать для комфортного посещения острова туристами и проживания местных жителей.

В частности, речь идет о строительстве дороги на острове. Ее стоимость составляет 2,176 млрд руб. «Естественно, такая сумма вызвала разную реакцию. Кто-то говорит, что на эти деньги нужно построить очистные сооружения, другие говорят - постройте два парома, третьи - благоустройте поселки. Сколько людей - столько мнений», - добавил глава региона.

При этом, пояснил он, из-за того, что дорога находится на земле национального парка, у местных властей возникает масса трудностей со строительными работами на острове. «На прошлой неделе у нас был председатель правительства страны Дмитрий Медведев, мы с ним беседовали, в том числе, об этой дороге. Мы пришли к выводу, для того, чтобы решить вопрос, нужно менять некоторые акты. Например, нужно менять постановление РСФСР от 1986 года», - сказал глава региона, не уточнив, о каком постановлении конкретно идет речь.

Кроме того, для реконструкции автомобильной дороги требуется передать в областную собственность земельные участки, которые в настоящее время входят в состав территории Прибайкальского национального парка. Для этого тоже необходимо решение федерального центра, добавил губернатор.

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2017-08-29 07:44:39




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