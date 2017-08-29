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Второй этап реконструкции КОС правого берега Иркутска проведут до конца года

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Москва. Сибирские новости - МУП «Водоканал» Иркутска в рамках реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» объявило аукцион на второй этап реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) правого берега города. На эти цели планируется направить 1,176 млрд руб. за счет субсидий из областного бюджета.

Работы предполагают реконструкцию илоуплотнителей, насосной станции уплотненного осадка, цеха механического обезвоживания осадка, насосной станции сливной воды, площадки временного хранения обезвоженного осадка, административного корпуса, биореакторов, электрощитовой биореакторов, насосной станции опорожнения биореактора и насосной станции хозяйственно-бытовых стоков № 2.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 сентября, аукцион пройдет 18 сентября. Работы, предусмотренные контрактом, должны быть выполнены с момента его подписания сторонами до 31 декабря 2017 года, сообщает в документах, размещенных на сайте госзакупок.

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2017-08-29 07:52:29




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