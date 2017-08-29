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Строительство новой котельной завершили в Свирске

Фото: ГУ МЧС по ИО
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Свирск. Сибирские новости - Строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750 завершили в Свирске.
Техническое перевооружение котельной проходило в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы» и госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы.

Общая стоимость работ составила более 180 млн руб., из них свыше 147 млн руб. поступили из федерального бюджета, около 33 млн руб. - из областной казны и около 1 млн руб. - из средств местного бюджета.

Объект полностью оснащен современным оборудованием, персонал предприятия прошел соответствующее обучение. На теплоисточнике опробованы разные виды топлива - опилки, щепа и кора. Сырьем для котельной служат отходы лесоперерабатывающего предприятия «ТМ Байкал», работающего в Свирске. Мощность нового водогрейного блока котельной составляет 12,6 Гкал (три котла по 4,2 Гкал каждый).

Запуск новой очереди котельной позволил летом стабильно обеспечивать жителей Свирска горячей водой. Также введенный в работу блок теплоисточника будет задействован в отоплении жилых домов осенью и весной. Основной блок - действующую угольную котельную - планируют использовать зимой и в периоды пиковых нагрузок.

По информации пресс-службы областного правительства, с вводом в работу нового блока теплоисточника ожидается сокращение почти на 37% объемов непереработанных и не размещенных на полигонах золошлаковых отходов.

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2017-08-29 08:39:09




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