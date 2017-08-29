Школьные портфели получат 177 школьников из малообеспеченных семей от иркутских управляющих компаний

09:43 - Иркутск. Сибирские новости - Школьные портфели от управляющих компаний до 1 сентября получат 177 школьников …

Мужчину, сообщившего о минировании здания администрации Братска, обследуют психиатры

08:59 - Братск. Сибирские новости - Взрывное устройство, которое якобы находилось в администрации Братска, обнаружено …

Семиклассников школы в Ангарске посвятили в кадеты Росгвардии

08:53 - Ангарск. Сибирские новости - Церемония посвящения в кадеты Росгвардии воспитанников седьмого класса средней …

С. Ястребов: ГЭС в Монголии не только не строят, но еще даже не проектируют

08:43 - Москва. Сибирские новости - ГЭС в Монголии на реке Селенге, впадающей в Байкал, сейчас не только не строят, …

Строительство новой котельной завершили в Свирске

08:39 - Свирск. Сибирские новости - Строительство водогрейной очереди с двумя котлами СН-750 завершили в Свирске.Техническое …

Второй этап реконструкции КОС правого берега Иркутска проведут до конца года

07:52 - Москва. Сибирские новости - МУП «Водоканал» Иркутска в рамках реализации федеральной целевой …

Проблемы Ольхона поможет решить изменение законодательства - С. Левченко

07:44 - Москва. Сибирские новости - Справиться с существующими проблемами на острове Ольхон можно, изменив действующее …

Мониторинг доступной среды запустил ОНФ

07:38 - Москва. Сибирские новости - Мониторинг Общероссийского народного фронта «За доступную среду!» …

Морскую авиацию Балтийского флота пополнили три истребителя Су-30СМ

07:32 - Москва. Сибирские новости - Парк самолетов авиабазы Морской авиации Балтийского флота, дислоцированной …

В Усолье-Сибирском благоустроят более 20 дворов

07:29 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском определены подрядные организации для благоустройства …